PRF prende caminhoneiro transportando quase 2 toneladas de maconha em teto falso de carreta no municípiode Naviraí

Quase 2 toneladas de maconha que estava sendo transportada em um teto falso de uma carreta baú, foi apreendia no final da manhã desta quarta-feira (07), pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Naviraí. O motorista da carreta, um homem de 36 anos foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

O fato correu quando policiais rodoviários federais realizavam diligências na região, e abordaram para fiscalização a carreta Iveco/Stralis, de cor preta, na MS-141 em Naviraí.

Durante a entrevista, o condutor da carreta Alessandro Evaristo. De 36 anos, disse que iria para São Paulo, carregar geladeiras, porém demonstrou contradições e nervosismo.

Desconfiado a atitude do caminhoneiro e de que ele poderia estar transportado algo ilícito, os policiais realizaram uma revista minuciosa na carreta e encontraram um compartimento oculto no teto do baú, onde estavam escondidos 1983 tabletes de maconha que após pesados totalizaram1. 920 kg da droga.

Com a descoberta da droga, o caminhoneiro confessou que havia pegado carregamento de maconha em Amambaí para elevar até a cidade de São Paulo e que receberia pelo transporte a quantia de R$ 50.000,00.

Os policiais deram voz de prisão a Alessandro que foi encaminhado para o 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil) junto com a carreta e a droga apreendida.

Fonte: Jornal do Conesul