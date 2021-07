Polícia Militar de Itaquiraí apreende adolescente por tráfico drogas e apreende 31kg de entorpecente

Na tarde de sábado (03/07), por volta das 15h, uma equipe de Força Tática do 12º Batalhão de Polícia Militar, em ação conjunta com uma equipe do Denarc do Estado do Paraná, no âmbito da Operação Hórus, apreendeu 29kg (vinte e nove quilos) de maconha e 2kg (dois quilos) de skank.

Após o recebimento de informações sobre uma possível ocorrência de tráfico de drogas em um sítio do Assentamento Santo Antônio, no município de Itaquiraí, uma equipe de Força Tática juntamente com uma equipe do Denarc, deslocaram até o referido assentamento.

No local foi feito contato com o proprietário do sítio, um homem de 33 (trinta e três) anos, e com seu filho, um adolescente de 13 (treze) anos.

Em conversa com o homem, o mesmo alegou não ter conhecimento de que havia drogas escondidas em sua propriedade, entretanto seu filho, ao ouvir a entrevista e ver o cão farejador, demostrou nervosismo demasiado e contou onde a droga estava escondida.

Com o auxílio do cão farejador, as equipes realizaram buscas na mata e lograram êxito em encontrar a droga escondida em 4 (quatro) locais diferentes, todos nas proximidades da casa.

Diante dos fatos, o adolescente, acompanhado de seu pai, bem como a droga foram apreendidos pela equipes policiais.