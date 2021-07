PF, BPFron e Exército realizam outra grande apreensão de maconha em Guaíra

Na manhã desta quarta-feira (07), durante patrulhamento embarcado no Rio Paraná, em Guaíra, uma equipe policial avistou movimentação típica de criminosos.

Na ocasião, duas embarcações suspeitas tentavam furar o Bloqueio do Rio. Nesse sentido, ambas as embarcações foram alcançadas e interceptadas.

Com a aproximação da equipe policial, ambos os pilotos abandonaram as embarcações na margem do rio e se evadiram pela mata ciliar. Ao verificarem as embarcações, os policiais constaram que ambas estavam carregadas com grande quantidade de maconha.

A eficiente ação integrada entre Polícia Federal, BPFron e Exército Brasileiro, que apreendeu duas embarcações, dois motores de popa e cerca de 500 kg de maconha, traz enorme prejuízo ao crime organizado.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Guaíra, para a devida destinação

Fonte: Ponto da Notícia