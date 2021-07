PRF apreende 266,4 Kg de maconha em Mundo Novo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 266,4 Kg de maconha e prendeu o homem que transportava a droga, na manhã deste domingo (04), em Mundo Novo (MS).

A equipe de policiais rodoviários federais realizava ronda no km 30 da BR-163, quando visualizou o veículo VW Gol, de placas de Santa Maria (RS), parado próximo à rodovia, e resolveu realizar a abordagem. O condutor, um homem de 28 anos, demonstrou nervosismo com a presença policial.

No bagageiro e no interior do carro, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha, que totalizaram em 266,4 Kg do ilícito.

O homem disse que carregou o veículo com a droga em Eldorado (MS) e que transportaria até Mundo Novo (MS), por três mil reais.

O envolvido foi preso e encaminhado, juntamente com o carro e a droga, até a Polícia Civil de Mundo Novo (MS).

Fonte: Jornal do Conesul