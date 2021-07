Itaquiraí busca recursos para construir um ginásio poliesportivo

O prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli, vem procurando de forma constante apoio financeiro para construir na cidade um ginásio poliesportivo para atender os desportistas do município. “Estamos buscando recursos com investimentos do Governo do Estado através da Fundesporte. Para isso, estamos trabalhando de forma incansável porque terei muito prazer em levar adiante esse projeto ambicioso para nós que é o ginásio de esportes. Os primeiros passos já demos indo até o presidente da Fundesporte/MS, Marcelo Miranda”.

Thalles lembrou que já apresentou a ele detalhes do projeto arquitetônico do tão ginásio poliesportivo, mostrando a ele o projeto arquitetônico, o estrutural e o executivo que recém foram finalizados. Serão mais de 7.500 metros quadrados de áreas de intervenção e construção. (Texto: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí).

Fonte: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí