Prefeito Heraldo Trento é convidado para lançamento do Plano Safra 2021/2022

Nesta manhã (05), o vereador Givanildo Tirolti, acompanhado de representantes do Banco do Brasil, estiveram no Gabinete do Prefeito Heraldo Trento.

O Gerente Geral, Eudes Antônio Primon, e a Gerente Estilo Agro, Janete Maria Eckstein Manzatti, convidaram o Prefeito Heraldo para participar do lançamento do Plano Safra 2021/2022, que ocorrerá amanhã (06), às 16h00min.

O Plano Safra é uma iniciativa de apoio de crédito ao desenvolvimento agropecuário nacional. É promovido pelo Governo Federal, em parcerias com diversas instituições bancárias.

Segundo informações do Jornal Cana, são mais de 250 bilhões de reais disponibilizados para a iniciativa, que movimenta e fomenta a produção agropecuária do Brasil.

O ciclo deste ano é voltado à prática da preservação ambiental, com o apoio do Programa ABC, Inovagro e Proirriga. O plano abrange o fomento à produção bioinsumos, energia renovável e à adoção de cuidados de conservação de uso, manejo e proteção dos recursos naturais e agricultura irrigada.

O financiamento já está liberado aos agricultores, e vai até o dia 30 de junho de 2022. Mais informações estão disponíveis no Manual de Crédito Rural, no Banco do Brasil

Fonte: Andressa Teleste/Foto: Ricardo Lopes/Revisão: Cíntia Marques