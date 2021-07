Em Mundo Novo, idoso é preso e multado por matar cachorro a pauladas e dizer que ‘sacrificou’ animal

Nesta quinta-feira (1º), idoso de 75 anos foi detido em flagrante por maus-tratos, após matar um cachorro a pauladas em Mundo Novo, cidade distante 462 quilômetros de Campo Grande. Ele alegou que o animal estava doente e que o sacrificou.

Conforme a PMA (Polícia Militar Ambiental), testemunhas denunciaram que o cachorro teria sofrido maus-tratos, na residência que fica no Bairro Vila Nova. Equipe foi ao local e encontrou o cachorro, SRD (Sem Raça Definida), acorrentado a uma árvore com vários ferimentos na cabeça.

Perto do animal foi encontrado o pedaço de madeira com sangue. O cachorro foi resgatado e levado para atendimento veterinário, mas não resistiu. O proprietário, homem de 75 anos, disse que agrediu o cachorro com o pedaço de madeira, porque ele estava muito doente e foi sacrificar o animal.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia, autuado em flagrante por maus-tratos. Pelo crime ambiental, ele foi multado em R$ 2.514. O procedimento de sacrificar animais deve ser feito por médico veterinário, sob sedação.

Fonte: Jornal do Conesul