BPFron apreende veículo carregado com cigarros em Guaíra

No início da noite de quinta-feira (01), policiais militares do BPFRON (Batalhão de Polícia de Fronteira), no âmbito da Operação Hórus, realizavam patrulhamento pela zona rural de Guaíra, quando visualizaram uma picape Fiat/Strada carregado com caixas de cigarros contrabandeados.

No momento da abordagem, o condutor empreendeu fuga, abandonando o veículo e fugindo em meio a mata, não sendo possível localizá-lo.

Diante dos fatos, o veículo foi apreendido com os 2.500 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, aproximadamente, e encaminhados para a 2ª Cia do BPFron para lavratura do BO e demais procedimentos.

Fonte: Ponto da Notícia