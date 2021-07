Município de Japorã recebe ônibus escolar para atender comunidade indígena Porto Lindo

Na manhã desta quarta (30/06), a cidade de Japorã foi contemplada com mais um ônibus escolar, em prol da sociedade indígena.

O secretário de Saúde do estado de Mato Grosso do Sul, Geraldo Rezende, fez a entrega do veículo, juntamente de mais um caminhão com equipamentos para atender a mesma comunidade.

Junto de Geraldo, o prefeito de Japorã Paulo César Franjotti esteve no local, acompanhado de diversos secretários municipais, Dorival Betini, o ex-prefeito Vanderlei Bispo e lideranças indígenas.

Além do recebimento de ônibus, Paulo também realizou tratativas políticas na capital do estado, e em conversa com Geraldo Rezende, agradeceu o secretário e Saúde pela preocupação com a população indígena e de fronteira.

Japorã é um dos municípios com mais vacinados em todo Mato Grosso do Sul e segue com casos de covid-19 baixíssimos desde o início da pandemia.

Fonte: Jornal do Conesul