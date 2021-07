Em Naviraí, Riedel assina autorização para execução de importantes obras na área urbana e rural

O secretário de Infraestrutura do Governo do Estado, Eduardo Riedel, viajou a Naviraí, nesta quinta-feira (1), para verificar o andamento de importantes de infraestrutura que são realizadas no município e para assinar a autorização de execução das demandas sinalizadas no Governo Presente.

No encontro, Riedel assinou a autorização de licitação do recapeamento da Avenida Amambai, da pavimentação de drenagem da Avenida Tarumã e autorização de convênio para revestimento primário de estradas vicinais. Em seguida, Riedel visitou esses locais para conhecer a atual situação.

“O que estamos fazendo é um processo, uma continuidade, focado no desenvolvimento nos municípios. Mato Grosso do Sul só cresce se os municípios crescem e a crise, que vivemos e que estamos vivendo atualmente, precisam ser transformadas em oportunidades. Somos um estado competitivo e de investimentos, que avançou na educação, na saúde e na segurança pública”, reforçou Riedel que acrescentou: “Naviraí é um polo de produção”.

A prefeita municipal, Rhaiza Matos, agradeceu o empenho do Governo do Estado. “Agradecemos o Governo Presente e Municipalista, queremos que essa parceria que continue fluindo que acaba refletindo em benefícios para a nossa população”.

Plano de Retomada

Durante a visita à Câmara dos Vereadores, Riedel falou do plano Retomada MS apresentado pelo Governo do Estado no início da semana que vai beneficiar os setores mais atingidos pela pandemia. “São quase R$ 800 milhões aplicadas para a recuperação econômica do Estado. É um volume importante de recursos. É uma injeção na veia econômica, que atende os mais necessitados”.

Riedel visitou ainda a sede da Agesul no município para acompanhar de perto os serviços de infraestrutura na cidade.

Na sequência, Riedel viaja a Caarapó, para vistoriar as obras e verificar as prioridades definidas no Governo Presente. No dia 02, o secretário viajará para Ivinhema e Amambai.