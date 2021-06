Prefeito Thalles anuncia reforma da Escola Municipal Jardim Primavera

O prefeito Thalles Tomazelli, juntamente como vereadores: Jefferson Lopes (Presidente da Câmara), Joel Cardoso, Maria da Bello, Cícero Camilo e Valdinei Gubert, além do secretário de administração, Edilson Luiz Pereira e da secretária de educação, Sílvia Freire, estiveram vistoriando no último sábado (26), a Escola Municipal Jardim Primavera, a qual passará por ampla reforma a ser executada em 03(três) fases. Na primeira fase, serão executados os serviços de substituição da cobertura e do forro, em seguida será construído mais um pavilhão com salas de aulas e banheiros e, na última fase, será realizada a troca de piso e construção de estacionamento próprio.

“A educação é de extrema importância para o desenvolvimento humano e uma das maiores missões deste governo. As obras serão iniciadas em breve e tem como objetivo proporcionar mais segurança e conforto aos alunos e servidores da Escola. Valorizar a educação é valorizar a nossa gente e é assim que iremos construir uma Itaquirai melhor, ” conclui Thalles.