Após 20 dias de buscas, Lázaro Barbosa de Souza, suspeito de matar uma família no Distrito Federal e de outros crimes também em Goiás, foi preso na manhã de hoje (28). A informação foi dada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado. A informação mais recente é de que Lázaro foi morto pela polícia.

“Acabo de receber a infomação de todas as forças de segurança que estão ali na região de Cocalzinho que o Lázaro foi preso. Cumprimentar a todos aqueles que estão ali há vários dias trocando informações e chegando a esse resultado final, a prisão de Lázaro”, disse Caiado em um vídeo ao noticiar a prisão.

Depois, em conversa com jornalistas, Caiado afirmou que “houve a troca de tiros” entre Lázaro e a polícia. “O detalhe da condição do Lázaro ainda não me foi reportado. Me foi reportada a troca de tiros e que ele foi deslocado para receber atendimento”, disse o governador. Na manhã de hoje, a ex-companheira doo fugitivo foi levada à polícia após denúncias de moradores de que ele havia sido visto na mara, próximo à casa dela na noite de ontem.

Caiado completou que as investigações apontam que “houve uma proteção de algumas pessoas, não só no setor rural, mas na cidade de Cocalzinho, que deram guarida para ele ter um local onde dormir, se alimentar”

“Ele era informado do deslocamento da polícia. Não era uma pessoa, como se pensava, que estivesse sozinho, sem proteão nenhuma na mata. Está bem claro para nós, estão avançando as investigações para saber a quem interessava manter esse contato e porque ficaram escondendo o Lázaro e facilitando a fuga”, completou.

As buscas por Lázaro começaram no dia 9 de junho, após o crime em Ceilândia (DF). Ele fugiu se escondendo na mata e passou por várias fazendas na cidade de Cocalzinho de Goiás (GO). Durante as buscas, o fugitivo trocou tiros com policiais e fez outra família refém na cidade.

Após 20 dias de uma megaoperação que contou com mais de 270 policiais, Lázaro Barbosa, de 32 anos, foi morto após ser baleado nesta segunda-feira (28), em Goiás.

Fonte: Uol e G1