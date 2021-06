Marginais armados obrigam vítimas deitar e roubam carro e moto em Guaíra; Astra foi recuperado

Um carro e uma moto foram tomados em um assalto à mão armada na madrugada desta sexta-feira (25), em Guaíra. O carro foi recuperado.

O roubo aconteceu durante a madrugada, onde um casal estava na companhia de amigos na frente de casa, quando foram surpreendidos por dois elementos armados com pistolas. Os criminosos exigiram que as vítimas se deixassem no chão e roubaram um GM/Astra e uma Honda/Cg 150 Titan de cor azul.

Após a fuga dos elementos, a PM foi acionada. Dentro do Astra também estava a carteira da vítima, contendo cartões, documentos, além de um celular Xiaomi.

Após ser informada do roubo, a PM passou a realizar buscas e, já pela manhã, uma equipe do BPEC localizou o Astra abandonado. O carro estava estacionado em uma rua e foi encaminhado à 13ª DRP de Guaíra.

