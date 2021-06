Homem armado pratica assalto em salão de beleza de Guaíra

Um salão de beleza foi assaltado nesta sexta-feira (25), em Guaíra. Celulares e dinheiro foram levados.

Conforme a vítima, ela estava em seu salão atendendo uma cliente, momento que adentrou um masculino de posse de arma de fogo do tipo revólver, que anunciou o roubo. O marginal subtraiu da proprietária um celular Iphone 8 plus e uma bolsa com certa quantia e da cliente um celular Xiomi mi 9 e certa quantia, fugindo na sequência.

Após o roubo, a PM foi acionada e realizou buscas nas redondezas do salão em busca do criminoso, mas ele não foi encontrado.

Fonte: Ponto da Notícia