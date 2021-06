Confira qual linhagem do coronavírus está no município de Naviraí

MS possui 14 linhagens do coronavírus, confira quais estão na sua cidade.

Mutável e com diversas cepas espalhadas pelo mundo, o coronavírus já se apresenta em 14 linhagens em Mato Grosso do Sul. Pelo menos 48 municípios do Estado possuem uma ou mais linhagens do vírus.

Presente em 30% dos casos de Covid-19 confirmados em MS, a P1 é a variante mais predominante no Estado. A cepa é considerada mais transmissível e com riscos de agravamento, pois isso ocupa o posto das mais perigosas do coronavírus.

O mapeamento foi realizado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), publicado em boletim epidemiológico e atualizado na última terça-feira (22). Neste estudo, 213 amostras foram utilizadas, dos 48 municípios analisados.

Em segundo lugar, a B.1.1.28 é encontrada em 28,6% dos casos de Covid-19 confirmados no Estado. Além dessas, MS possui outras 12 linhagens do coronavírus que causam infecções nos sul-mato-grossenses.

Confira quais linhagens já estão no seu município:

Água Clara: B.1.1.33

Amambai: B.1.1.28, P.1

Anastácio: B.1.1.33

Antônio João: P.1

Aparecida do Taboado: P.1.2

Aquidauana: B.1.1.28

Bandeirantes: B.1.1.28

Bela Vista: P.1

Brasilândia: P.1

Bonito: B.1.1.28

Bodoquena: P.1

Campo Grande: P.1, P.2, B.1.1.33, B.1, B.1.1, B.1.212, N.4, B.1.1.44, B.1.1.28, P.1.2,

Chapadão do Sul: B.1.1.28, B.1.1.33, B.1.212

Coronel Sapucaia: A.2.5.2, P.2

Corumbá: B.1.1.33 , P.1, P.2, B.1.1.28

Costa Rica: P.1

Coxim: B.1.1.33

Deodápolis: P.1

Douradina: B.1.1.28

Dourados: B.1.1.28, B.1.1.33, P.2, P.1

Eldorado: P.1. P.2

Fátima do Sul: B.1.1.33, B.1.240

Figueirão: B.1.1.33

Guia Lopes da Laguna: B.1.1.28

Iguatemi: B.1.1.33 , P.2

Inocência: B.1.1.28

Itaporã: B.1.1.28 , P.1

Itaquiraí: B.1.1.28

Ivinhema: P.1

Jardim: B.1.1.28

Japorã: P1

Ladário: B.1.1.33, B.1.1.274

Maracaju: B.1.1.28

Miranda: B.1.1.28, B.1.1.33, P.2

Naviraí: P.1

Nova Alvorada do Sul: P.2, B.1.1.28

Nova Andradina: B.1.1.247, P.2

Paranaíba: B.1.1.28

Ponta Porã: B.1.1.28, P.2, P.1

Porto Murtinho: P1

Ribas do Rio Pardo: B.1.1.28

Rio Negro: B.1.1.28, B.1.1.33

Selvíria: B.1.1.33

Sete Quedas: P1

Sonora: B.1.1.28, B.1.1.33

Tacuru: B.1.1.28

Três Lagoas: B.1.1.28, B.1.1.33, B.1

Vicentina: B.1.1.33

Origem das linhagens

B.1.1.28: Linhagem brasileira;

B.1.1.33: Linhagem brasileira;

P.1: Linhagem brasileira surgiu em Manaus, variante descendente da linhagem B.1.1.28. Variante de preocupação, indicada por algumas pesquisas

como altamente transmissível e maior potencial de gravidade; P.2: Linhagem brasileira surgiu no Rio de Janeiro;

B.1.1.274: Inglaterra, Tailândia, Rússia e EUA;

B.1: Grande linhagem europeia cuja origem corresponde aproximadamente ao surto no norte da Itália no início de 2020;

B.1.1: Linhagem européia;

B.1.1.247: antiga B.1.1.55 linhagem do norte da Europa, Norte da África e Gâmbia;

B.1.212: Linhagem Sul Americana;

B.1.240: Surgiu nos EUA;

N.4: Surgiu no Chile derivada da B.1.1.33.4;

B.1.1.44: Reino Unido, Dinamarca, Islândia;

A.2.5.2: Itália, EUA, Reino Unido;

P.1.2: Brasil, Argentina, Países Baixos, EUA, Espanha

Fonte: Jornal do Conesul