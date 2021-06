Prefeitura de Itaquiraí descentraliza atendimento psicológico e passa atender também na zona rural

A prefeitura de Itaquiraí através da saúde municipal, implantou mais um serviço de saúde para os moradores da zona rural. Além de oferecer atendimento médico todos os dias, agora as unidades de saúde do complexo Santo Antônio, passam a disponibilizar nas quintas e sextas-feiras atendimentos na área de psicologia. Os atendimentos que eram centralizados na UBS, agora estão disponíveis também no ESF Primavera, no ESF Central e nas unidades de saúde dos P.As.: Santo Antônio, Boa Sorte, Santa Rosa e Tamakavi.

“Estamos estendendo mais um serviço para à população, que é a orientação psicológica. Diante de várias situações que o momento nos impõe, conseguimos junto ao prefeito Thalles e ao vice Dr. Bruno, uma forma de garantir o acesso ao atendimento em várias unidades de saúde, evitando que as pessoas tenham que se deslocar por vários quilômetros para conseguir a consulta”, explica o secretário de saúde, Luiz Carlos de Souza.

Está é mais uma determinação do prefeito Thalles e do vice Dr. Bruno, que desde o início de sua administração, veem priorizando as pessoas. “O nosso objetivo é atender a nossa gente, não só na área da saúde, mas em todos os setores. Somos conhecedores que a saúde precisa de uma atenção especial, e é isso que estamos fazendo ao levar estes atendimentos aos moradores que estão mais longe da sede do município”, enfatizou Thalles.

Fonte: Jornal do Conesul