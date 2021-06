Japorã e Cassilândia já aplicaram 1ª dose da vacina em mais de 50% da população

Somente os municípios de Japorã e Cassilândia atingiram metade da população com a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19.

Japorã atingiu 51,65% da população, enquanto Cassilândia chegou aos 50,10%, de acordo com a plataforma “Vacinômetro”, do governo do Estado.

A lista de municípios que mais aplicou a primeira dose ainda tem Juti (49,54%), Vicentina (49,32%), Pedro Gomes (49,11%), Fátima do Sul (49,03%) e Miranda (47,62%). Campo Grande está longe das primeiras posições, ainda abaixo dos 40% da população.

Japorã, que já abriu vacinação para adultos a partir dos 18 anos, sem comorbidades, também lidera a aplicação da segunda dose. O índice chegou aos 32,78%.

Curiosamente, um dos municípios que mais aplicaram a segunda dose foi Dois Irmãos do Buriti. A cidade atingiu 44,42% da população com a primeira dose e 26,05% da segunda dose, indicando ter destinado maior carga de doses da vacina para a segunda dose em relação aos outros municípios.

Atrasados – A plataforma também traz números preocupantes em relação a primeira dose. Sete municípios ainda estão abaixo dos 30% da população alcançada com a primeira dose.

Água Clara é quem tem os piores índices com 25,06% da primeira dose e 6,93% da segunda dose aplicada. A lista da D1 menos aplicada ainda tem Sonora (25,97%), Rio Brilhante (27,39%), Ribas do Rio Pardo (27,71%), Nova Alvorada do Sul (28,28%), Maracaju (29,15%) e Naviraí (29,77%).

Mato Grosso do Sul recebeu neste domingo (20) 97,5 mil doses de vacinas da Astrazeneca. Com mais essa remessa, o Estado já contabiliza mais de 1,6 milhão de doses recebidas desde o início da campanha de imunização.

As doses serão distribuídas aos municípios na segunda-feira. A quantidade que cada local receberá será publicada no Diário Oficial do Estado. Segundo a SES (Secretaria Estadual de Saúde), 37,86% da população adulta recebeu a primeira dose e 14,11% tomou a segunda dose.

Fonte: Jornal do Conesul