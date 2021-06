Grupo Petrópolis anuncia unidades em Naviraí e Paranaíba

Sem dar detalhes a respeito dos investimentos, ontem a Cevejaria Petrópolis, que mudou de nome para Grupo Petrópolis, anunciou que em setembro vai iniciar a operação de mais duas unidades distribuidoras de bebidas em no Rio Grande do sul e em seguida deve investir nas cidades de Naviraí e Paranaíba, no Mato Grosso do Sul.

Sem dar detalhes, as distribuidoras de algumas marcas de cerveja, entre as quais a Itaipava, leva a crer que tanto em Naviraí quanto em Paranaíba, vai precisar contratar 40 pessoas em regime de emprego direto, e que para se instalar deve usar áreas entre 1,5 mil a 1,8 mil metros quadrados.

Segundo o Jornal do Comércio, uma publicação gaúcha de jornalismo especializado em economia, o Grupo Petrópolis vai inaugurar duas novas unidades de distribuição no Rio Grande do Sul, nas cidades de Santa Maria e Pelotas. As unidades vão começar a operar em setembro e outubro deste ano, respectivamente.

Com foco na melhoria da logística, as novas unidades de distribuição do Grupo vão atender com mais agilidade 14 mil pontos de venda na região do RS.

Os dois novos centros de distribuição do Grupo Petrópolis serão responsáveis por gerar cerca de 80 novos empregos diretos nas duas cidades. Com vagas nas áreas administrativa, comercial e logística, os interessados em trabalhar nas unidades devem se inscrever por meio do site do Grupo Petrópolis, na aba trabalhe conosco, ou direto na página do site (www.vagas.com) desde esta terça-feira (15) em Santa Maria e dia 1 de julho para Pelotas. Os interessados também podem se cadastrar no SINE, por meio da casa do trabalhador.

Além dos dois novos centros no Estado, o Grupo Petrópolis também vai inaugurar duas unidades no Mato Grosso do Sul, nas cidades de Naviraí e Paranaíba. “O Rio Grande do Sul tem tradição dentro do mercado de cervejas e, quando pensamos em localização estratégica, o estado é muito importante para a logística de distribuição dos nossos produtos”, explica Marcelo de Sá, diretor executivo do Grupo Petrópolis.

O Grupo Petrópolis, antes conhecida como Cervejaria Petrópolis, é uma empresa brasileira fabricante de bebidas. Em setembro de 2011, as cervejas produzidas pela empresa assumiram o segundo lugar no ranking brasileiro.

Fundada em 1.994, a cervejaria tem 2,5 mil trabalhadores empregados na produção com ingredientes 100% selecionados, água 100% cristalina e respeitando o tempo certo.

A Itaipava é uma cerveja clara, leve, saborosa e refrescante. A família Itaipava é composta por: Pilsen, Premium, Malzbier, Zero Álcool, além do Chopp (claro e escuro) e Black. (Com informações Sul News).

Fonte: Jornal do Conesul