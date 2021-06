Em Japorã, jovem decepa nariz de amigo com facão durante bebedeira

Bebedeira terminou com um homem de 26 anos atingido por golpes de facão na cabeça pelo próprio amigo na noite da última quinta-feira (17), em Japorã, a 477 quilômetros de Campo Grande. A vítima teve o nariz praticamente decepado, conforme boletim de ocorrência policial. O caso foi registrado nesta sexta-feira (18).

De acordo com informações de testemunhas, a vítima estava consumindo bebidas alcoólicas com um amigo e outras pessoas, quando houve o desentendimento. A polícia não conseguiu apurar no momento a motivação para o crime, já que os envolvidos estavam embriagados.

O jovem teve o nariz praticamente decepado e foi encaminhado com graves lesões no rosto para o hospital de Iguatemi. O autor fugiu do local e ainda não foi localizado pela polícia. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, na Delegacia de Polícia Civil de Japorã.

Fonte: Jornal do Conesul