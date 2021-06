Bombeiros de Mundo Novo comemoram 19 anos da corporação

O 12º Subgrupamento de bombeiros Militar Independente realizou nesta manhã uma solenidade em comemoração à 19º aniversário da unidade no município. Na oportunidade a Comandante da Unidade, 1º Ten BM Janaine, colocou em operação a UR-136, viatura nova recém adquirida pelo Governo do Estado do MS, realizando uma demonstração da viatura e um teste operacional com a Vice-prefeita e o vereador Gildo Amaral, presentes no evento.

O Corpo de Bombeiros Militar em Mundo novo foi instalado em 20 de junho de 2002, desde então vem salvando vidas nos diversos atendimentos realizados a população de Mundo Novo e demais município da área de atuação. A Unidade tem realizado diversas ações sociais à população com intuito de aproximar o cidadão a instituição Bombeiro Militar, dentre as quais destacamos: Projeto social “Bombeiro Na Escola – Prevenção e cidadania” que em quatro anos já atendeu mais de 4000 alunos do 6º ano das escolas municipais e estaduais na área de atuação do 12º SGBM-Ind, projeto este que se estendeu as demais unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado.

A solenidade foi realizada durante a passagem de serviço, que devido a pandemia a foi restrita as guarnições de serviço bem como a algumas autoridades municipais, não sendo possível estender a população, logo após foi servido um café da manhã.

Foram destacadas as dificuldades enfrentadas no início da Unidade e evolução para os dias de hoje, que recebeu muitos investimentos em viatura, equipamentos, materiais e pessoal. Nos últimos 6 anos praticamente a frota de viaturas da unidade foi renovada, com a inclusão de viaturas novas e outras seminovas.

A Comandante da Unidade, 1º Ten Janaine, destacou o empenho dos militares no comprometimento com a atividade Bombeiros Militar bem como na parceria do poder público municipal e da classe política local e espera que em um futuro bem próximo podemos estar inaugurando a sede própria, um desejo de todo o efetivo.

Fonte: Jornal do Conesul