Traficante tenta fugir da PRF, mas é preso com maconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 378,5 Kg de maconha e prendeu o homem que transportava a droga. A apreensão e prisão ocorreu na tarde de ontem (17), no km 33 da BR-163, no município de Mundo Novo.

A equipe de policiais rodoviários federais deu uma ordem de parada ao veículo Ford Ka, de placas de Belo Horizonte (MG), que era conduzido por um homem. O motorista, porém, não obedeceu a ordem e empreendeu fuga.

Foi iniciado o acompanhamento tático ao veículo, que realizava diversas manobras de ultrapassagem em local proibido e em alta velocidade. Na altura do km 28 da BR-163, em Mundo Novo, o suspeito perdeu o controle do veículo ao passar em alta velocidade na cancela da praça de pedágio, rodando sobre a pista e colidindo contra uma mureta.

Ao realizar a abordagem, os policiais rodoviários federais constaram diversos tabletes de maconha no interior do veículo. O homem foi atendido pela equipe de resgate da concessionária da via, entretanto, ele não apresentava nenhuma lesão grave.

Ao todo, foram apreendidos 378,5 Kg de maconha. Segundo o envolvido, o veículo, que era locado, foi pego em Ponta Porã, já carregado com a droga em um posto de combustíveis e seria levado para Guaíra (PR). Para isso, receberia a quantia de dez mil reais.

O homem que não teve o nome revelado pela polícia, foi encaminhado jubntamente com o veículo e a droga para a Polícia Civil de Mundo Novo, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

