Naviraí empossa Conselho Gestor do maior parque municipal do Brasil

O Governo de Naviraí, através da Gerência Municipal de Meio Ambiente, empossou, na quinta-feira (10-06), os novos componentes do Conselho Gestor do Parque Natural Municipal de Naviraí (PNMN). A posse segue a Lei Federal 9.985 de 18 de julho de 2000 (SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação), o Decreto Federal N.º 4.340, de 22 de agosto de 2002 e o Decreto Municipal º 86, de 18 de maio de 2021.

O Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), do Ministério do Meio Ambiente, aponta que o Parque de Naviraí é o maior parque municipal do Brasil, com uma área de 16.241 hectares, sendo uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, criada com objetivo preservar o meio ambiente, a diversidade biológica, os ecossistemas naturais, proteger espécies em perigo e ameaçadas de extinção.

Esta é uma região estratégica no contexto biogeográfico representando um dos mais importantes remanescentes das várzeas do Rio Paraná, juntamente com as demais Unidades de Conservação(UC) do entorno. “Ao conselho compete implementar e revisar o Plano de Manejo, integrar a UC com as demais áreas protegidas do entorno e compatibilizar os interesses dos diversos segmentos sociais relacionados com a área”, explica o gerente Luiz Alberto Júnior (Meio Ambiente).

O município de Naviraí possui seis Unidades de Conservação, sendo 4 delas de Proteção Integral (Parque Natural Municipal do Córrego Cumandaí, Parque Natural Municipal de Naviraí, Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, Parque Nacional de Ilha Grande) e 2 de Uso Sustentável (APA das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná e RPPN Santa Cecília).

“O conselho é uma das melhores formas de garantir a participação social na gestão das Unidades de Conservação bem como assegurar as ações no Parque. A Gerência de Meio Ambiente trabalha para aprimorar a gestão do Parque Natural de Naviraí. Uma das principais ações foi a criação de uma página oficial no Facebook, que pode ser acessada pelo link facebook.com/maiorparquenaturalmunicipaldobrasil”, informa Luiz Alberto Ávila Júnior.

Fonte: Jornal do Conesul