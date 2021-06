28 estabelecimentos são notificados em Iguatemi após flagrante de descumprimento do Decreto preventivo ao COVID

Os notificados entram em fase de análise e não podem ter reincidência, caso contrário, poderão ser multados e responder criminalmente.

Entre as principais orientações, estão as situações de aglomeração, funcionamento após horário de encerramento pré-estabelecido (toque de recolher), uso de máscara, e consumo de alimentos e bebidas alcoólicas, não podem ser consumidas no local.

Importante esclarecer que, a Notificação serve para informar o notificado a cumprir determinada norma, e possui natureza diversa da multa propriamente dita, a qual, possui a finalidade de punir o responsável por desrespeitar alguma disposição legal.

A população pode contribuir denunciando irregularidades em qualquer estabelecimento para a Vigilância Sanitária. Basta entrar em contato por meio do telefone 3471-2971, de segunda a sexta das 7:00 às 13:00, ou ligar para a Policia Militar – 190, ou, 3471-1313.