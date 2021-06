Polícia Militar de Iguatemi prende homem por tráfico e apreende quase 480 kg de maconha

Na tarde de domingo (13/06), por volta das 18h10min, policiais militares lotados na 2ª Companhia de Polícia Militar de Iguatemi, durante policiamento preventivo e ostensivo pelas ruas do bairro Vila Industrial, avistaram dois veículos GM/Astra e GM/Onix, em fundada suspeita.

Foi observado que o veículo GM/Astra estava com os vidros completamente escuros, dificultado a visibilidade de seu interior. Ao dar indícios de que seria procedida a abordagem, o condutor do veículo GM/Onix parou e o condutor do veículo GM/Astra empreendeu fuga em alta velocidade.