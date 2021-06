No último sábado (12), em Guaíra, policiais militares do BPFRON (Batalhão de Polícia de Fronteira) em ação integrada com policiais militares do 19° BPM, no âmbito da Operação Hórus, prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo.

O suspeito estava com uma pistola calibre 9mm, marca Sig Sauer com dois carregadores e 32 munições calibre 9mm. O homem foi levado para a delegacia de Guaíra.

Fonte: Ponto da Notícia