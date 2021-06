PMA de Naviraí prende dois caçadores, apreende três armas e munições e frustra caçada ilegal em fazenda

Policiais Militares Ambientais que trabalham na operação Hórus, prenderam no final da tarde sábado (12), dois caçadores, de 50 e 53 anos, em prática de caça ilegal, com armas e munições ilegais, em uma estrada da fazenda em que trabalham, localizada no município de Naviraí.

A prisão deu-se, quando uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Naviraí, abordou os infratores, que estavam em um veículo Fiat Uno, onde em cima do banco traseiro foram localizadas três armas de caça, munições, facas e outros materiais. Foram apreendidas uma espingarda calibre 32, marca Rossi, um rifle calibre 22, marca CBC e outra espingarda calibre 32 sem marca aparente, que não tinham documentação, bem como 15 munições, dois facões, uma pochete camuflada, onde estavam as munições e o veículo.

Os homens confessaram que praticavam uma caçada na região. Os infratores, residentes em Naviraí, receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, onde eles foram autuados em flagrante por porte ilegal de armas e munições. Se condenados poderão pegar pena de dois a quatro anos de prisão. A caçada então acabou frustrada.

Fonte: Jornal do Conesul