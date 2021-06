Confusão em bar no município de Eldorado acaba com homem ferido com golpes de garrafa quebrada na barriga

Um homem de 20 anos foi socorrido e levado para o hospital de Eldorado a 440 quilômetros de Campo Grande depois de ser ferido no abdômen com um golpe de garrafa quebrada durante uma confusão, na noite desta quinta-feira (10).

A polícia foi acionada por volta das 21h49 da noite desta quinta (10), quando foram informados de uma briga generalizada no local, que acabou com um ferido. Mas, os militares nada encontraram já que as pessoas tinham ido embora.

Do hospital, os policiais foram avisados sobre o ferido que contou aos militares que durante a confusão no bar, uma mulher teria dado um golpe no seu abdômen com uma garrafa quebrada, o que foi confirmado pelo seu irmão que o acompanhava.

Quando os policiais encontraram a mulher, ela desmentiu a história e disse que foi apedrejada pelo rapaz que durante a confusão caiu em cima de uma mesa, onde haviam copos e garrafas acabando por se ferir sozinho. Segundo o registro do boletim de ocorrência, a mulher não aparentava embriaguez, mas a vítima aparentava estar bêbada.

Fonte: Jornal do Conesul