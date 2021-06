Polícia Militar de Mundo Novo prende homem por tentativa de roubo

Na tarde de sexta-feira (04/06), por volta das 14h, policiais militares lotados no 3º Pelotão de Polícia Militar de Mundo Novo, foram acionados via telefone de emergência (190), para atender uma denúncia de tentativa de roubo em um estabelecimento do centro da cidade.

De imediato uma guarnição de serviço deslocou até o referido estabelecimento e fez contato com a vítima e a testemunha, duas mulheres de 21 (vinte e um) e 25 (vinte e cinco) anos, as quais relataram que um homem entrou no estabelecimento, se aproximou do caixa e anunciou o roubo.