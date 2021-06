Indo ao Paraguai, turistas são assaltados e tem van roubada em Guaíra

Turistas de Londrina foram vítimas de um assalto por volta de meio dia deste sábado (05), ao chegarem em Guaíra.

Conforme a PM, eles estavam se dirigindo à Salto del Guairá, no Paraguai, quando a van em que eles estavam foi abordada por uma dupla armada, que chegou se aproximou em um Hyundai/Azera.

Os marginais obrigaram todos descerem da van e um assumiu a direção. Os assaltantes empreenderam fuga com o carro e com a Van em direção a Vila Rica.

Logo após o assalto, a PM foi comunicada do roubo e deu início as buscas, e na Rua São Vicente com a Rua Paraguai, na Vila Rica, atrás do canil municipal, os policiais localizaram a van roubada. Os autores, ao perceberem a aproximação da viatura, evadiram-se no mato nos fundos da Vila Rica, não sendo mais localizados.

Recuperada, a Van foi levada até a Praça Castelo Branco, sendo devolvida ao proprietário e os turistas puderam seguir a viagem até o país vizinho. Graças a rápida ação da PM, os marginais não conseguiram subtraída nada do interior do veículo de turismo.

Fonte: Ponto da Notícia