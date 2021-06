Em Iguatemi, saúde vacinou 825 pessoas em apenas um dia

Com o calendário vacinal na faixa etária liberada para que tem 40 anos ou mais, ontem (4), as equipes de saúde aplicaram a primeira dose da vacina contra o Covid-19 em 825 (oitocentos e vinte e cinco) pessoas em Iguatemi.

As três unidades básicas de saúde da área urbana (vilas Rosa, Nova e Operária), e também na unidade de saúde localizada no Assentamento N. Sra., Auxiliadora, realizaram os atendimentos a partir das 14h em centenas de pessoas.

Com mais esta rodada de vacinações, Iguatemi se mantém na liderança do ranking proporcional de aplicações em todo Mato Grosso do Sul, tendo aplicado mais de 7 mil doses do imunizante.

As aplicações, segundo o secretário de saúde; Janssen Galhardo seguem o calendário vacinal do Estado, que segue o PNI – Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.