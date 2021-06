Em Iguatemi, fiscalização encerrou duas aglomerações clandestinas

A noite de sábado (6), foi de intensas ocorrências para os órgãos que trabalham na fiscalização e controle das restrições impostas pela pandemia da Covid-19 em Iguatemi.

Por denúncias, a polícia militar, acompanhada pelos sentinelas da fiscalização municipal e vigilância sanitária, houve flagrante de aglomerações em dois pontos, sendo um residencial e outro no local conhecido pela classe jovem com “Curva”, onde os participantes se aglomeram de formas infringentes às regras ditadas pelo Decreto em vigor no município. Outra autuação foi em uma residência que também descumpriu as determinações vigentes em Iguatemi.

Em outras vistorias foram abordadas pessoas consumindo bebidas alcoólicas após o horário do “toque de recolher” em uma das avenidas centrais.

Ao todo, somente nessa noite, duas pessoas foram conduzidas até a delegacia de polícia civil, onde tiveram seus dados pessoais registrados, receberam orientações e receberam multas no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), cada uma delas.

De acordo com a secretaria de Saúde do município, a tolerância está sendo zero com quem insiste em descumprir o Decreto restritivo. Também participam das ações, as forças de segurança de combate ao Covid-19 (Polícias civil e militar, vigilância sanitária, equipe de fiscalização municipal e administração municipal).

Fonte: Anailton Batista – Ascom