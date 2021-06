PMA de Naviraí surpreende caçador, apreende rifle e munições e evita caça ilegal em lavoura

Policiais Militares Ambientais de Naviraí realizavam fiscalização em uma região rural com plantação de lavoura, durante a operação Corpus Christi/Big Fish III/21, no final da tarde de sexta-feira (04/06), quando ouviram um disparo de arma de fogo em uma área de plantação de milho.

Dirigindo-se ao local do barulho, a equipe avistou um homem com uma espingarda nas mãos, que fugiu em meio a plantação alta, ao avistar a viatura.

Ao perseguir o infrator, os Policiais encontraram uma espingarda calibre 24, com uma munição deflagrada e ao lado, um cinto porta-munições com mais 10 munições do mesmo calibre, abandonada pelo homem.

O infrator praticava caça na região, mas ainda não havia abatido nenhum animal. A equipe efetuou diligências no local, mas o caçador não foi localizado. A arma e munições foram apreendidas e foram encaminhadas à delegacia de Polícia Civil de Naviraí, que investigará o crime.

