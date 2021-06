Prefeitura implanta e ativa raio X odontológico no complexo Santo Antônio

A prefeitura de Itaquirai, através da secretaria municipal de saúde, implantou e ativou recentemente 2 aparelhos de raio X, sendo um no ESF Santo Antônio GA e outro no ESF Santa Rosa, para atender as pessoas que necessitam do exame, sem ter que se deslocar até a zona urbana. Com a instalação desses aparelhos, os profissionais odontólogos, terão o diagnóstico com mais rapidez e poderão iniciar os procedimentos imediatamente, dando mais conforto e qualidade de vida aos pacientes.

De acordo com Coordenador de Saúde Bucal de Itaquiraí, Dr. Ítalo Sauer, os novos aparelhos devem trazer maior precisão no diagnóstico dos problemas dentários e melhoria dos resultados nas consultas devido à agilidade do atendimento.

Segundo o vice-prefeito, Dr. Bruno Bogoni, antes as pessoas tinham de vir até a cidade, gastando com transporte e percorrendo uma distância de aproximadamente 100 km para realizar o exame, agora, com mais este atendimento implantado na região, o paciente economizará tempo e dinheiro, além de ter o resultado em 10 minutos, para se necessário iniciar o tratamento.