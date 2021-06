AÇÕES DO ROTARY DE NAVIRAÍ

O presidente do Rotary Club de Naviraí, Paulo José Schimitz, o comandante geral do Corpo de Bombeiros, Hugo Djan Leite e o major do 6º subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Naviraí, Kleber Barbosa Arantes, realizaram nesta quinta-feira (03), a entrega de cestas básicas aos produtores rurais de hortifrutigranjeiro do Cinturão Verde que foram afetados pelo temporal ocorrido no último sábado (29).

O presidente, Paulo Schimitz, explicou que a ideia do projeto social de distribuição de sextas básicas surgiu de um outro projeto que já era realizado pelo Rotary Club com parceria da JBS Couros, onde durante a semana do meio ambiente era realizada a limpeza das margens de rios em Naviraí, esse ano, devido a pandemia, o trabalho ficou impossibilitado, dessa forma, o Rotary Club de Naviraí juntamente ao Corpo de Bombeiros, a rádio Karandá FM e a Casa da Amizade, teve a ideia de transformar o projeto de preservação ambiental em um projeto e ação social com a distribuição de cestas básicas para famílias da zona rural que foram grandemente afetadas pelo último temporal.

O major Kleber, ressaltou o papel do Corpo de Bombeiros de Naviraí na realização do projeto, disponibilizado o quartel do Corpo de Bombeiros como um dos pontos de arrecadação de alimentos e contribuindo com a divulgação em rádios e mídias sociais.

O comandante do Corpo de Bombeiros, Hugo Leite, elogiou o projeto “Alimento Solidário” e fez uma solicitação àqueles que conheçam famílias carentes que necessitem de ajuda para que procurem o Corpo de Bombeiros que estará visitando essas famílias e prestando o auxílio necessário.

Fonte: Jornal do Conesul