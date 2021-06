Após denúncias, Polícia Militar de Naviraí dispersa aglomeração em rancho da zona rural, que realizava prova de laço

Na tarde de sábado (29/05), policiais militares lotados no 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí, receberam denúncias de descumprimento às Medidas Sanitárias em razão da prevenção do Covid-19.

No local havia, aproximadamente, 50 (cinquenta) pessoas que, em sua maioria, não fazia o uso de máscara e, ao menos, 30 (trinta) veículos, dentre eles, veículos de animais para a prova de laço.

Foi feito contato com o responsável pelo local, um homem de 21 (vinte e um) anos, e com seu pai, um homem de 44 (quarenta e quatro) anos, os quais informaram que não tinham o conhecimento de que tal evento era proibido em área rural, mas acataram a ordem de cancelamento e solicitaram aos participantes, que ali estavam, para que se retirassem do local.