Japorã segue imunizando, chegou a vez da população com idade acima de 35 anos

A Prefeitura Municipal de Japorã através da Secretaria Municipal de Saúde sob o comando de Fabio Emborana, realizou plantão nas Unidades de Saúde de Japorã e do Distrito de Jacareí para atender a população de 35 anos de idade a 44 anos.

Segundo o secretário Fabio as Unidades de Saúde ficaram de plantão no úlitmo sábado, dia 29/05/2021, das 08:00hs ás 13:00hs e foram imunizadas 146 pessoas com a idade acima citada, como também trabalhadores em industrias com a vacina Astrazenec, e a segunda dose prevista para 90 dias.

O Prefeito Paulão parabeniza toda equipe pela responsabilidade que enfrentam a pandêmia e avançarem com a vacinação, mas pede a população que continuem se cuidando, e que não recusem a vacina, pois a vacina não só protege as pessoas que as recebe, mas também as pessoas da comunidade que não podem ser vacinadas. Quem puder, deve ser vacinado.

Fonte: Prefeitura de Japorã