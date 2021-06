Em Mundo Novo, homem é preso pela Polícia Militar após agredir mãe de 72 anos

Na tarde de sexta-feira (28/05), por volta das 18h50min, policiais militares lotados no 3º Pelotão de Polícia Militar de Mundo Novo, foram acionados via telefone de emergência (190), para atender uma denúncia de violência doméstica no bairro Fleck.

De imediato uma guarnição de serviço deslocou até o endereço indicado e fez contato com a vítima, uma idosa de 72 (setenta e dois) anos, a qual relatou que seu filho, um homem de 42 (quarenta e dois) anos a agrediu com um soco no rosto. O autor, estava no local e apresentava sinais visíveis de embriaguez.