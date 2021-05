Prefeitura de Naviraí socorre vítimas da chuva de granizo da noite de sábado

A Prefeitura de Naviraí iniciou, na manhã de ontem, domingo (30-05), o socorro de famílias vítimas da tempestade registrada na noite de sábado (29-05) por volta das 20h30. A chuva de granizo e ventos fortíssimos provocaram pânico na população. Alguns bairros da cidade ainda continuam ser energia elétrica.

Aproximadamente 15 minutos do temporal foram suficientes para danificar telhados de residências, provocar o desabamento da torre de retransmissão de canais de televisão e destruir o ambulatório de campanha contra a Covid-19, instalado em frente ao Hospital Municipal, dentre outros estragos.

Por determinação da prefeita Rhaiza Matos, equipes das gerências de Obras, de Serviços Públicos, Administração, Gestão Pública e Planejamento, de Meio Ambiente e da Defesa Civil Municipal foram acionadas para fazerem o levantamento dos estragos. Homens da Prefeitura com apoio do Corpo de Bombeiros cortaram e retiraram árvores que caíram no meio das avenidas e ruas, desobstruindo a passagem.

A Comissão Municipal de Defesa Civil e a Gerência Municipal de Assistência Social receberam, durante o dia de ontem, mais de 500 chamados de pessoas solicitando apoio e socorro do Município. Durante reunião na Prefeitura, foi decidido pelo cadastramento nominal das vítimas impactadas pelo temporal, visando o encaminhamento do atendimento.

O cadastramento teve início as 18h, no Ginásio Poliesportivo “Mané João” (ginásio de esportes) localizado na rua Naviraí, nº 494, esquina com a Emílio Mascoli. Posteriormente, serão feitas visitas às residências afetadas para o registro in loco dos estragos.

“A Gerência de Assistência Social já está desenvolvendo esta ação de socorro às vítimas impactadas pelo temporal. O ponto de referência de atendimento é o Ginásio Poliesportivo onde manteremos uma equipe atendendo”, informa a gerente Lucinécia Púlquério Franciscati (Assistência Social).

Outra providência tomada pelo Governo de Naviraí e anunciada pela prefeita Rhaiza Matos é que todos os procedimentos e atendimentos do ambulatório de campanha (Centro de Triagem de Combate à Covid) foi transferido para o Posto de Saúde do bairro Sol Nascente. “Nenhum paciente ficará sem atendimento por causa da destruição do ambulatório de campanha. Ao mesmo tempo, já determinamos os encaminhamentos para os atendimentos das vítimas do temporal”, destaca a prefeita Rhaiza Matos.

