Prefeito Thalles abre a Semana do Meio Ambiente em Itaquiraí

Começa nesta segunda-feira (31) em Itaquiraí a Semana do meio Ambiente com uma vasta programação preparada pela Prefeitura Municipal. Com o tema: “Ambiente limpo não é o que mais se limpa e sim o que menos se suja”, o prefeito Thalles Tomazelli vai as 8 horas na Rádio Maracaí e, as 10 horas na Rádio Vale Azul, duas emissoras existentes na cidade. O objetivo dessas entrevistas é abrir oficialmente as comemorações alusivas à semana.

Segundo o prefeito ele irá anunciar a programação completa do que vai ocorrer a partir de hoje no município para se comemorar a Semana do Meio Ambiente. “A vida no planeta depende do nosso meio ambiente e é preciso que todos nós tenhamos consciência e responsabilidade para a preservação e garantia de vida com qualidade e dignidade para as gerações futuras”, salientou Thalles Tomazelli. (Texto: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí).

Fonte: Jornal do Conesul