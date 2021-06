Mundo Novo tem 21 positivos em 48 horas e vacinação contra a covid-19 acontece somente no Salão Paroquial

A Secretaria Municipal de Saúde atualizou o Boletim Coronavírus na manhã desta segunda-feira (31). Os números de sábado e domingo apontaram 21 positivos (por teste rápido) e 52 altas.

Assim, o número de ativos para a covid-19 caiu para 180. Vinte e sete pacientes tiveram material coletado e enviado para o Laboratório Central de Saúde (Lacen), em Campo Grande.

Na Vacinação, a referida coordenadoria apontou que a imunização contra a covid-19 acontece nesta semana somente no salão paroquial, no Centro da cidade. A Sala de Vacinas, no ‘Posto de Saúde Central’, ficará com as demais vacinas (como a da Influenza).

Neste início de semana, todos os grupos autorizados a tomar a vacina podem ir até o local:

Motoristas com CNH D e E;

Profissionais de Saúde;

Profissionais de Educação;

Funcionários de Indústrias;

Gestantes e puérperas (com laudo);

Forças de Segurança;

Limpeza Pública;

Pessoas com deficiência;

Idosos;

Comorbidades (com laudo) a partir de 18 anos.

Está programado para esta semana (ainda sem data oficial anunciada) o reinício da vacinação por idade – provavelmente, começando para 59 e 58 anos.

Boletim Coronavírus 31/05/21 – atualizado às 17h00 do dia anterior

Ativos – 180

Recuperados – 1.694

Óbitos – 26

Geral – 1.900

Suspeito – 27

Descartados – 1.937

Obs. Sete pacientes internados em enfermaria: cinco em Mundo Novo, um em Dourados e um em Naviraí. Dois em UTI: um em Campo Grande e um Foz do Iguaçu.

48 horas (29 e 30/05) / Positivos: 21

48 horas (29 e 30/05) / Altas: 52

48 horas (29 e 30/05) / Óbito: 00

Monitoramento – 432

Residências – 152;

Crianças – 74;

Idosos – 36;

Monitoramento Concluído – 8.202

Obs. Pessoas monitoradas não estão, necessariamente, positivas para a doença.

Vacinas Recebidas – 8.211:

CoronaVac – 4.483 (2.554 primeira dose + 1.929 segunda dose)

AstraZeneca – 3.487 (3.142 primeira dose + 102 segunda dose + 243 a ser aplicada);

Pfizer – 241 (193 primeira dose + 48 da segunda dose)

Recusa da Vacina – 22.

População Vacinada – 5.889:

Lar São Francisco de Assis – 31 (9 Funcionários e 22 idosos);

Profissionais de Saúde – 408;

Idosos a partir de 80 anos – 209 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 80 anos – 119 (autônomos)

Idosos a partir de 70 anos – 188 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 70 anos – 599 (autônomos)

Idosos a partir de 60 anos – 30 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 60 anos – 1.693 (autônomos)

Forças de Segurança – 67

Comorbidades – 897

Profissionais de Educação – 484

Gestantes e puérperas – 04

Deficientes – 96

Motoristas – 520

Pessoas privadas de liberdade – 06

Limpeza Pública – 27

Indústria – 511

População Vacinada 2ª dose – 2.031

Resumo da Vacinação:

Doses recebidas – 8.211

Doses Aplicadas – 7.920

Trabalhadores da Saúde – 417 (1ª dose)

Idosos – 2.860 (1ª dose)

Forças de Segurança – 67 (1ª dose)

Comorbidades – 897 (1ª dose)

Profissionais em Educação – 484 (1ª dose)

Gestantes e puérperas– 4 (1ª dose)

Deficientes – 96 (1ª dose)

Motoristas– 520 (1ª dose)

Pessoas privadas de liberdade – 06 (1ª dose)

Limpeza Pública – 27 (1ª dose)

Indústria – 511 (1ª dose)

Trabalhadores de Saúde – 347 (2ª dose)

Idosos – 1.684 (2ª dose)

População Vacinada – 5.889 (1ª dose) + 2.031 (2ª dose)

Recusa da Vacina – 22

