Na manhã desta segunda-feira, a equipe de Estradas e Rodagens retornou para a estrada Colônia Nova para continuar o serviço de cascalhamento.

De acordo com o coordenador de Estradas e Rodagens, Falcão Soares, com a chegada da chuva facilitou o trabalho na compactação das pedras no solo fazendo com o que o serviço tenha maior rendimento.

Na última semana foi realizado a manutenção na estrada Daudt Conceição e estrada sentido Japorã, próximo à Brasileira.