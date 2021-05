Com granizo e ventos fortes, temporal de 15 minutos deixa rastro de destruição em Naviraí

Um forte temporal deixou um rastro de destruição em Naviraí, na noite deste sábado (29). A chuva intensa começou por volta das 20h, durou apenas cerca de 15 minutos e foi acompanhada de fortes ventos e queda de granizo.

Parte da estrutura do centro de triagem do covid-19 foi danificada. A cobertura do local cedeu, e cadeiras foram levadas pelos ventos.De acordo com Márcio Grei Vidal de Figueiredo, secretário de Saúde de Navirai, os pacientes estão sendo direcionados para o Posto de Saúde do bairro Sol Nascente que está sendo preparado para atender a demanda.

Várias árvores caíram pelas ruas da cidade e muitas atingiram a rede elétrica deixando varios locais sem energia, e até uma torre de transmissão nos Altos da Avenida Weimar Torres, não suportou a força do vento e desabou.

Muitos moradores também tiveram prejuízos com as placas solares de suas residências. Algumas quebraram com a chuva de granizo outras foram arrancadas com a força do vento.

Apesar da proporção dos estragos o temporal foi passageiro. Equipes da Gerência de Obras e da Gerência de Serviços Públicos, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros e da Energisa estão nas ruas trabalhando para reparar os estragos.

Fonte: Jornal do Conesul