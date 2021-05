Empresa realizará estudos para loteamento no município de Iguatemi

Com o objetivo de realizar estudos sobre o solo e o lençol freático do local determinado para o novo loteamento, nessa quinta-feira dia (27), aconteceu um encontro com o Engenheiro Diego Lanza Lima da empresa NOVAeng., na sede da Assistência Social.

Participaram também, a Secretária Municipal da Assistência Social Cecília Welter Ledesma, Maycon Munhol e Dorvalina Darks do Departamento Municipal de Habitação e a Bióloga Municipal Sirley Costa Souza.

A reunião, serviu para tratar das próximas etapas necessárias para que a área seja liberada para implantação do loteamento.

Fonte: Jornal do Conesul