Deputada Mara Caseiro solicita ciclovia em Eldorado, no trecho da MS – 295

A construção de uma ciclovia no trecho da rodovia MS-295 que liga o conjunto habitacional Manoel Gomes da Silva ao assentamento Floresta Branca, em Eldorado, foi solicitada pela deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), ao secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Correa Riedel e ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL), Emerson Antônio. No pedido, a parlamentar pediu que fossem feitos estudos de viabilidade técnica e econômica para a realização da obra.

A ideia da ciclovia surgiu da vereadora de Eldorado, Daiane Gomes Lacerda. “O trecho especificado na solicitação é muito utilizado por ciclistas do município, principalmente os moradores de bairro e do assentamento”, disse ela.

Segundo a deputada, os estudos para a construção da ciclovia serão feitos para prevenir acidentes, garantindo o conforto dos moradores. “A infraestrutura será construída em área totalmente apartada do tráfego motorizado da MS 295, apresentando, portanto, altos níveis de segurança e conforto aos usuários da via”, afirmou Mara Caseiro ao ressaltar os benefícios da obra. “O atendimento desta indicação é muito importante, tanto para os praticantes do ciclismo quanto para a população do Assentamento Floresta Branca e do município de Eldorado, sendo de extrema importância para a região que o pedido seja prontamente atendido”, ressaltou.

