PREFEITURA SERVIDOR EMPRESA CIDADÃO Prefeita Rhaiza Matos anuncia ativação da Casa da Sopa de Naviraí

A prefeita Rhaiza Matos anunciou, na manhã de hoje (27-05), a ativação da Casa da Sopa de Naviraí. “Será um dos maiores projetos de inclusão social e de combate à fome de nossa administração. A meta é atender de 300 a 500 crianças por dia, de 6 a 12 anos”, frisou a prefeita de Naviraí

O anúncio do projeto foi feito durante visita às obras de reforma geral e readequação do prédio que está situado na Rua Natal, esquina com a Rua Bororós. O local teve a primeira construção executada na gestão do ex-prefeito Onevan José de Matos (in memorian), posteriormente foi sede do Centro Conviver, local de cursos do Município e estava abandonado, sem uso pela Prefeitura. “Temos previsão de inaugurar a nova Casa da Sopa no mês de outubro”, prevê Rhaiza Matos.

Os gerentes Lucinéia Pulquério Franciscatti (Assistência Social), Fernando Ortega (Geral Executivo) e a psicóloga Leila Matos (Coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres) acompanharam Rhaiza Matos na visita às obras e destacaram a importância do projeto.

“A ativação da Casa da Sopa de Naviraí é um sonho da prefeita Rhaiza, de nós da Assistência Social e da população. Aliás, este projeto já funcionou em no município nas mãos do ex-prefeito Onevan e da ex-primeira dama Leila Matos e era um sonho dele reativar este projeto. Vamos tornar realidade este sonho de todos”, pontuou Néia Franciscatti.

Leila Matos que coordenou de 1989 a 1992 os projetos sociais do município, reafirmou seu empenho, disposição e participação no projeto. “Sei da importância da Casa da Sopa para o atendimento de nossas crianças e das famílias que mais precisam de apoio. Estou emocionada, feliz, por saber que vamos reativá-la”.

“Este é um projeto de longo alcance social onde o poder público municipal estará estendendo as mãos para as famílias que mais precisam de apoio, sobretudo, as crianças. Há 30 anos, o prefeito Onevan de Matos, pensando em ajudar o próximo construiu aqui a Casa do Leite. Agora, novamente a administração municipal ativará neste espaço o alicerce das políticas sociais do Município”, destacou Fernando Ortega.

Fonte: Roney Minella