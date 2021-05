PF de Guaíra recebe viaturas blindadas e nova base fluvial

A Delegacia da Polícia Federal em Guaíra recebeu, ao longo deste mês de maio, reforço em equipamentos para o incremento no combate ao crime organizado da região.

Além do início das atividades da Base CARONTE destinada ao patrulhamento fluvial de fronteira na região, a chegada de novas viaturas sinaliza o fortalecimento da PF na região.

As novas viaturas possuem blindagem, o que transmite segurança e permite uma abordagem inovadora da instituição no sentido de preservar seu maior patrimônio: seus servidores. As novas viaturas são um GM/TrailBlazer e dois Ford/Ranger.

| Foto: Divulgação/PF | A expectativa é que o aumento no efetivo e a aquisição dos novos equipamentos e melhorias na infraestrutura propiciem o incremento das ações e consequente aumento no número de apreensões e prisões.

Fonte: Ponto da Notícia