Mulher passa momentos de terror em roubo a carro no interior de Marechal e é liberada em Guaíra

Uma mulher passou momentos de terror ao ser feita de refém em um assalto em plena luz do dia, nesta quarta-feira (26), na comunidade de Cunha Porã, região entre Porto Mendes (M. C. Rondon) e Três Irmãs (Mercedes).

A vítima é uma senhora e contou a Polícia Militar que, por volta das 09h30min, estava no quintal de sua residência e ao entrar em casa, foi abordada por dois indivíduos, um deles estava portando um revólver.

Os marginais renderam a mulher e a amarram, fazendo ameaças, colocando-a na sequência no assento traseiro do seu veículo Citröen/C3 de cor vermelha. Como refém, a mulher foi levada até a cidade de Guaíra, proximidades da comunidade Água do Bugre, onde um indivíduo a manteve de refém e o outro fugiu com o carro.

Após certo período, o criminoso se evadiu e a vítima pode buscar ajuda em uma residência próximo, sendo então levada até o Pelotão da PM. Após serem informados do roubo, policiais realizaram patrulhamento em busca do carro, mas o veículo ou suspeitos não foram encontrados.

Fonte: Ponto da Notícia