Bombeiros de Naviraí socorrem vitimas de capotamento na MS-141

Por volta das 14h30m, da tarde desta quarta-feira (26), o do 6º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Naviraí, foi acionado para atender uma ocorrência tipo capotamento na rodovia MS-141, a cerca de 25 km no sentido a Ivinhema.

Ao chegaram o local a guarnição do Corpo de Bombeiros encontraram as vitimas Walison da Silva dias de 25 anos, natura de Itaquiraí e um adolescente de 14 anos, já fora do veículo VW Parati.

Os bombeiros realizaram os primeiros atendimentos das vitimas no local. Walison que era quem conduzia o veículo sofreu um corte na mão esquerda e ferimentos leves no rosto. Já o adolescente não sofreu ferimentos aparentemente.

Segundo Walison eles saíram de madrugada do Estado de São Paulo com destino a cidade de Itaquiraí. Sobre o acidente ele não soube informar o que teria ocorrido. Ele disse que não estava em alta velocidade, e só vu quando estava já saindo da pista. O local do acidente foi em uma reta da rodovia.

O veículo parati ao sair da pista veio a capotar parando com as 4 rodas para cima, ficando totalmente destruído. Dentro do veículo havia algumas caixas de som automotivo. Os bombeiros conseguiram destombar o veiculo e assim cortas os fios das baterias para evitar risco de incendo.

As vitimas foram encaminhadas para o hospital Municipal de Naviraí para receberem atendimentos médico.

Fonte:: Jornal do Conesul