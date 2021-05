Polícia Militar de Iguatemi prende jovem de 19 anos por tentativa de furto

Na noite de segunda-feira (24/05), por volta das 22h, policiais militares lotados na 2ª Companhia de Polícia Militar de Iguatemi, foram acionados via telefone de emergência (190), para atender uma denúncia de furto.

Imediatamente, uma guarnição de serviço deslocou até o endereço indicado e fez contato com a testemunha, a qual relatou que a proprietária da residência e vítima, uma mulher de 32 (trinta e dois) anos, que estava na cidade de Campo Grande e teria deixado a residência sob seus cuidados.

Segundo a testemunha, ao entrar na residência ouviu barulhos e quando foi verificar, se deparou com a autora, identificada como uma jovem de 19 (dezenove) anos, no interior do local, sendo que a deteve, até a chegada da Polícia Militar.