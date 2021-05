Mais 8,1 mil doses da Pfizer chegam a MS para vacinação contra Covid-19

Nesta quarta-feira (26), Mato Grosso do Sul recebeu mais 8.190 doses da Pfizer, vacina contra a Covid-19. Os imunizantes foram enviados pelo Ministério da Saúde, para o andamento da campanha de vacinação contra a doença.

Assim, com pouso por volta das 18h35, as vacinas serão divididas entre os municípios de MS. De acordo com a SES (Secretaria de Estado de Saúde), a distribuição ocorre a partir das 7h30 na quinta-feira (27).

As doses da Pfizer podem ser armazenadas por até cinco dias de 2 a 8 graus, temperatura dos freezers que os municípios possuem. Assim, o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, orienta “os gestores municipais para que apliquem o quanto antes as vacinas”.

No total são 1.365 frascos com seis doses cada. Os imunizantes devem ser utilizados para aplicação da primeira dose em quatro grupos prioritários. Confira os grupos que se enquadram:

Indivíduos de 45 anos ou mais com comorbidades;

Indivíduos a partir de 18 anos, com deficiências permanentes que apresentem limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir, com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar ou com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc;

Gestantes com comorbidades a partir de 18 anos, em qualquer idade gestacional;

Puérperas com comorbidades a partir de 18 anos até 45 dias após o parto.

Fonte: Midiamax